Torino, spari nel quartiere Parella: indagini in corso

E' giallo in via Zumaglia: ritrovati tre bossoli di pistola a salve che verranno analizzati

Giallo a Torino, nel quartiere Parella: in pieno pomeriggio sono stati uditi tre colpi di arma da fuoco distinti in via Zumaglia.

TROVATI TRE BOSSOLI

Sul posto erano presenti due carabinieri in borghese, che avevano avuto un diverbio con un custode di una palestra, che li aveva scambiati per ladri: questo però non sembra aver a che fare con gli spari. Intervenuti anche le Api, reparti di pronto intervento dell’Arma, che stanno indagando sul caso. Sono stati trovati, inoltre, tre bossoli di pistola a salve per terra: verranno analizzati dalla Scientifica.