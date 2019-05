Torino, a spasso con un’ascia: denunciato

Identificati quattro romeni in via Lancia

Nel pomeriggio di domenica gli agenti della squadra volante sono intervenuti in via Lancia, a Torino, perché era stata segnalata la presenza di un gruppo di uomini, di cui uno in possesso di un’ascia. Giunti sul posto, i poliziotti hanno identificato quattro romeni e ritrovato l’attrezzo, che nel frattempo era stato abbandonato nei pressi di una panchina. Il proprietario dell’accetto è stato denunciato.

TUTTI CON PRECEDENTI.

I quattro romeni avevano tutti precedenti, ma uno di loro, un 34enne, aveva a carico anche un ordine di carcerazione per espiare la pena di un 1 anno di reclusione per furto, per cui è stato arrestato.