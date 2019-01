Torino spegne 2028 candeline: è stata fondata il 30 gennaio del 9 a.C.

Oggi Torino compie 2028 anni. Proprio così: come scoperto dall‘astronoma Mariateresa Crosta, dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) di Torino e dall’archeologo Sandro Caranzano, direttore del Centro Studi Herakles, il 30 gennaio del 9 a.C. nasceva Iulia Augusta Taurinorum, ovvero l’attuale capoluogo piemontese.

La ricerca è pubblicata sul sito ArXiv: per arrivare alla data precisa gli esperti non hanno solo passato al setaccio tutti i documenti storici e la documentazione archeologica, ma, con un gps di precisione, hanno anche compiuto delle rilevazioni sull’orientamento dell’antico decumano di Torino, che corrisponde a via Garibaldi. Così sono riusciti a stabilire giorno e anno della nascita della città della Mole.