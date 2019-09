Torino, sprofonda la strada in via Somalia: auto finisce in una voragine [FOTO]

Auto finisce in una voragine a Torino. E’ successo oggi, alle 13:20 circa, in via Somalia 108/32, dove, per cause in corso di accertamento, la strada è sprofondata. Sul posto due pattuglie della polizia municipale, i vigili del fuoco, gli addetti Smat e Aes e il tecnico comunale dei Lavori Pubblici. La Lancia Musa è stata rimossa: non ci sono feriti.