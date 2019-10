Torino, sputi e insulti poliziotti: 24enne nei guai

Gli agenti erano intervenuti in Lungo Dora Napoli per bloccare il giovane che stava danneggiando alcune auto in sosta

Dopo aver danneggiato alcune auto in sosta, ha provato a portar via il tachimetro da uno scooter riverso per terra. Non solo, quando sul posto sono arrivati i poliziotti, prima li ha insultati, poi ha sputato contro gli uomini in divisa.

E’ successo nella tarda serata di venerdì a Lungo Dora Napoli, a Torino: dietro le sbarre, per furto, è finito un somalo di 24 anni. Il giovane è stato anche denunciato per oltraggio e multato perché trovato in possesso di un frammento di hashish. A seguito di accertamenti, è emerso che il motorino sul quale il ventiquattrenne stava armeggiando era stato rubato il giorno prima.