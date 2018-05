Torino, stangato un bar in via Sacchi. Padrone sanzionato con 16mila euro di multa

Stangata per un bar in via Sacchi a Torino. A seguito di un controllo da parte dei vigili urbani, il titolare è stato sanzionato con una multa di oltre 16mila euro.

La causa è stata la vicinanza del bancomat alle macchinette di videogiochi e alle slot machine. La sanzioen è scattata a seguito di un controllo del territorio degli agenti della polizia municipale della sezione Centro, insieme ai colleghi della polizia di Stato del commissariato San Secondo, per arginare la diffusione della ludopatia.

Complessivamente al bar sono state sequestrate otto macchinette.