Torino, stop alle limitazioni: da domani via libera ai diesel Euro 5

I livelli di Pm10 sono di nuovo in calo e migliora la qualità dell’aria a Torino: da domani stop alle limitazioni e via libera ai veicoli a diesel Euro 5 e a benzina Euro 1.

Le altre misure riguardano il trasporto merci, dove verrà annullato il divieto di circolazione per i diesel Euro 3 ed Euro 4 dalle 8 alle 19 (nei giorni festivi dalle 8.30 alle 14 e dalle 16 alle 19). Restano in vigore, invece, le misure permanenti per i veicoli Euro 0 (qualsiasi alimentazione) e per i diesel Euro 1 ed Euro 2. Stop anche ai ciclomotori e motocicli Euro 0 ed i diesel Euro 3 ed Euro 4 (dal lunedì al venerdì, 8-19) per trasporto merci o persone.