Brutte notizie dall'infermeria dei granata: per mister Longo uomini contati a centrocampo in vista della ripartenza

Crisi infortuni in casa Toro, a pochi giorni dalla ripartenza del campionato di Serie A. Nella seduta mattutina di allenamento, infatti, si è fermato Soualiho Meitè per un fastidio muscolare.

Altro stop per mister Longo a centrocampo, dove arrivano brutte notizie per Daniele Baselli. Il 28enne, infatti, si dovrà operare dopo l’infortunio al ginocchio destro: per lui stagione finita.