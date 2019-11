Torino, studente precipita dal terzo piano durante una festa: è grave al Cto

E' successo nella notte in un palazzo di via Cernaia: i testimoni hanno raccontato che il ragazzo aveva bevuto

Una festa tra amici trasformatasi in un incubo. Uno studente spagnolo di 22 anni, residente a Biella, è precipitato dal terzo piano durante un party in un appartamento in via Cernaia 24, a Torino.

E’ successo nella notte, intorno alle 2. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il giovane si è sporto dalla ringhiera del balcone, perdendo poi l’equilibrio. E’ attualmente ricoverato in prognosi riservata al Cto: ha riportato un grave trauma cranico e toracico e diverse fratture. I testimoni hanno raccontato che il ragazzo aveva bevuto.