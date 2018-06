Torino, studentesse rapinate in pieno centro. Testimone ferita in volto con bottiglia di vetro

Attimi di paura ieri notte in centro a Torino. Intorno alle 3 tre studentesse sono state aggredite in via Garibaldi, all’angolo con via XX settembre da un 27enne gambiano.

L’uomo, irregolare sul territorio nazionale, ha minacciato assieme a un amico (che è riuscito a scappare) le giovani brandendo una bottiglia di vetro, rubando loro borse e cellulari.

Una filippina di 25 anni, che ha assistito alla scena, ha provato a fermare il malvivente che l’ha colpita al viso con una bottiglia di vetro.

Trasportata poi all’ospedale San Giovanni Bosco, ha riportato numerose lesioni. Successivamente sono stati contattati i carabinieri, che hanno fatto scattare il piano anti rapina su tutta la città.

Il 27enne del Gambia è stato arrestato, mentre i militari sono sulle tracce del fuggitivo.