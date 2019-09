Torino, stupro di gruppo in via Bra: catturato in Spagna 3 mesi dopo la fuga [VIDEO]

Lo stupro. L’arresto. E una fuga clamorosa, spettacolare. Tre mesi dopo, è stato catturato in Spagna, nei pressi di Valencia. E’ finita la latitanza di Lay Moussa, gabonese di 35 anni.

IL FATTO.

Il 21 aprile 2019 si consumò uno stupro di gruppo in uno scantinato di via Bra, a Torino, ai danni di una 41enne italiana. Le indagini consentirono di individuare diverse persone, tra cui Moussa, che venne accompagnato in questura il 4 giugno.

LA FUGA.

Al termine dell’interrogatorio, lo stranierà scambiò una frase con il suo avvocato di fiducia e, con un gesto fulmineo, si alzò dalla sedia, si diresse verso la finestra (le tapparelle non erano del tutto abbassate) e si lanciò dal primo piano. Un volo di 7 metri senza conseguenze, che agevolò la sua fuga.

LA CATTURA.

Subito furono avviate le indagini per la sua cattura, coordinate dalla pm Rizzo. Grazie alla cooperazione dell’Interpool, è stato localizzato in Spagna, dalle parti di Valencia. Dopo l’emissione del mandato di arresto europeo, gli agenti della Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra lo hanno catturato in strada, nella città di Torreveja. Nelle prossime ore verranno avviate le pratiche per l’estradizione.

IL VIDEO DELL’ARRESTO