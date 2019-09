Torino, su centinaia di manifesti la protesta degli ultras: “Drughi Juve liberi!” [LE FOTO]

Citano Tolkien, gli ultras della Juventus. E lo fanno attraverso centinaia di manifesti affissi sui muri di Torino con su scritto: “Drughi Juve liberi!”. All’appello fa seguito la citazione tratta da “Il Signore degli anelli”: “Il mondo è davvero pieno di pericoli, e vi sono molti posti oscuri; ma si trovano ancora delle cose belle e, nonostante l’amore sia ovunque mescolato al dolore, esso cresce forse più forte”.

Così il gruppo ultras di fede bianconero ha deciso di farsi sentire dopo gli arresti di alcuni leader storici del tifo, tra cui Dino Mocciola, numero uno di Drughi, nell’ambito dell’inchiesta Last Banner.

“Questa notte, per le vie di Torino, sono stati affissi centinaia di manifesti in favore dei ragazzi arrestati e diffidati nel corso del polverone architettato per colpire tutto l’ambiente ultras bianconero – si legge sulla pagina Facebook ‘Drughi Giovinezza’ -. Libertà per i nostri fratelli, colpevoli di amare e di lottare contro un sistema sporco che da anni vorrebbe la fine del tifo organizzato”.