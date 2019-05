In via Tommaso Grossi

Un 61enne italiano è finito nei guai per aver subaffittato un appartamento a una prostituta, a Torino. A scoprirlo sono stati gli agenti del commissariato Barriera Nizza che, dopo aver sottoposto la donna a un controllo, hanno accertato che vendeva il proprio corpo in un alloggio di via Tommaso Grossi.

Sono quindi scattati gli accertamenti ed è emerso che il proprietario aveva affittato l’alloggio con regolare contratto al 61enne. L’appartamento, poi sottoposto a sequestro, era stato poi ceduto alla donna che lo utilizzava per la sua attività, in cambio di 500 euro.