Torino, svaligia appartamenti mentre i proprietari dormono: arrestato [VIDEO]

In manette un 55enne marocchino: nel suo alloggio in via Chiusella recuperati gioielli e bigiotteria

Dopo una scrupolosa attività investigativa, i carabinieri della compagnia di Susa (To) sono riusciti ad acciuffare un topo d’appartamento professionista, che entrava in azione sempre mentre i proprietari delle case svaligiate dormivano.

Si tratta di Mohammed El Aloui, marocchino 55enne senza fissa dimora e disoccupato, con numerosi precedenti per furti in abitazione. L’ultimo colpo accertato risale al mese di gennaio a Chianocco, dove aveva rubato contanti, cellulare e gioielli in un’abitazione di via Vindrolere. Ma l’uomo aveva già colpito anche nel 2014 e nel 2015.

Per il buon esito delle indagini preziosi sono stati i filmati delle videocamere di sorveglianza di un’abitazione di un vicino di casa. Nel suo appartamento in via Chiusella, a Torino, sono stati ritrovati numerosi gioielli, bigiotteria varia, cacciaviti e oggetti atti allo scasso, due telefoni cordless, oltre a guanti, giacche e capi d’abbigliamento utilizzati per il travisamento.

Sono in corso accertamenti per verificare se il 55enne sia autore degli altri colpi avvenuti in Chianocco negli ultimi mesi e in altri comuni della Valsusa.

I carabinieri fanno sapere che “i gioielli rinvenuti possono essere visionati, per l’eventuale riconoscimento, presso la caserma della compagnia di Susa”.