Torino, Tari 2021: ecco le scadenze per il pagamento

Quattro rate per le famiglie, tre per le utenze non domestiche: tutte le info

La giunta comunale di Torino ha approvato, questa mattina, una delibera che fissa, per famiglie, imprese e attività commerciali, le scadenza e le modalità di versamento relative al pagamento della tassa raccolta rifiuti per l’anno 2021.

“Per le famiglie sono previste quattro rate, tre di acconto e una di saldo (l’acconto potrà essere anche versato in un’unica rata) – si legge in una nota del Comune -. Le date delle scadenze sono venerdì 30 aprile, lunedì 31 maggio, mercoledì 30 giugno per l’acconto e venerdì 10 dicembre per il saldo. Per quanto riguarda gli importi delle rate, l’acconto sarà calcolato applicando il 55% delle tariffe approvate per l’anno 2020, il saldo considerando le tariffe stabilite per l’anno 2021 tenendo conto, naturalmente, dei pagamenti effettuati con le rate di acconto”.

“Per le utenze non domestiche, l’importo della Tari sarà riscosso in tre rate, di cui due in acconto e una di saldo (l’acconto, come per le utenze domestiche, potrà essere anche versato in un’unica rata) .

L’acconto sarà calcolato applicando l’85% delle tariffe approvate per l’anno 2020, il saldo sulla base di quelle 2021 considerando gli importi già pagati con le rate di acconto.

Le scadenza fissate per pagamenti sono sabato 15 maggio e giovedì 15 luglio per l’acconto e giovedì 16 dicembre per il saldo”.

Nei prossimi giorni la delibera della giunta passerà per il Consiglio comunale per l’ok definitivo.