Torino, task force a Madonna di Campagna. Trovati 60 kg di marijuana in un box di via Luini

Continua l’impegno della polizia nel quartiere Madonna di Campagna. I controlli straordinari, ordinati dal questore Messina, stanno portando numeri di un certo livello.

Le operazioni ad alto impatto sono state coordinate dal Commissariato di P.S. Madonna di Campagna, con la collaborazione della Squadra Mobile, del Reparto Mobile di Torino, del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte, del Gabinetto Interregionale della Polizia Scientifica, di unità cinofile antidroga ed hanno riguardato la zona Spina 3, Via Stradella, Corso Svizzera, Piazza Villari, ,Borgo Vittoria, Via Pianezza, aree interne ed esterne ai campi nomadi.

Nella serata di ieri l’attività di controllo ha riguardato il quartiere Spina, in particolare l’area pedonale ubicata tra via Stradella e via Cesalpino, area particolarmente interessata dallo spaccio di sostanze stupefacenti, e via Ala di Stura.

Nel corso dell’attività sono stati controllati anche due bar, un sito di via Stradella e l’altro ubicato in Largo Toscana.

Complessivamente sono state identificate 47 persone, per un cittadino straniero accompagnato presso l’Ufficio Immigrazione per la verifica della posizione sul Territorio Nazionale è scattato un provvedimento di espulsione.

Solo nell’ultimo mese, la complessiva attività di contrasto della Polizia di Stato nella zona di competenza del Commissariato Madonna Campagna ha determinato l’arresto di 22 persone e 82 sono quelle denunciate in stato di libertà. Complessivamente, sono state identificate oltre 600 persone e sono stati controllati quasi 200 cittadini extracomunitari.

Per 16 stranieri, all’esito degli accertamenti dell’Ufficio Immigrazione, sono state avviate le procedure per l’allontanamento dal Territorio Nazionale.

Nella zona è costante l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti: il 1° maggio è stato tratto in arresto in cittadino senegalese di 33 anni che abitualmente spacciava cocaina al dettaglio in Via Stradella/zona Borgo Vittoria/Via Giachino.

In un furgone parcheggiato in un box di via Luini, sono stati sequestrati ben 60 kg di marijuana nascosti da un cittadino italiano di 66 anni, che spacciava ingenti quantitativi di stupefacente destinato alle piazze di spaccio della città.

Per eludere i controlli e confondere i cani antidroga, aveva creato una sorta di scatola cinese: lo stupefacente veniva raccolto in sacchi con chiusura ermetica inseriti in bidoni, anch’essi chiusi ermeticamente, e caricati su un furgone Fiat Doblo.

L’uomo è stato poi arrestato.

I numerosi controlli agli esercizi commerciali e di vicinato (bar, african market, ecc) hanno determinato la contestazione di sanzioni amministrative per quasi 150000 euro.