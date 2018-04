Torino, task force nel quartiere Aurora: 6 persone arrestate

Prosegue anche nel quartiere Aurora la progettualità operativa della Polizia di Stato concernente controlli straordinari del territorio ad alto impatto, disposti dal Questore Messina con la finalità di prevenire il degrado urbano e contrastare eventuali attività illegali con particolare riguardo all’uso ed allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Negli ultimi due giorni, con l’impiego di oltre 50 agenti, il Commissariato di Dora Vanchiglia con la collaborazione della Squadra Mobile, del Reparto Mobile di Torino, del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte, del Gabinetto Interregionale della Polizia Scientifica, unità cinofile antidroga e ha effettuato serrati controlli nelle zone di Corso Principe Oddone, Piazza Baldissera e nei Giardini Alimonda e Madre Teresa di Calcutta, aree particolarmente interessate dallo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso dei due controlli sono state arrestate 6 persone. Due cittadini stranieri per spaccio di stupefacenti; inoltre, un cittadino senegalese di 20 anni, fermato in corso Principe Oddone poco dopo aver ceduto cocaina ad un acquirente.

Altre tre un cittadino senegalese, un nigeriano e un maliano sono stati ammanettati rispettivamente in Piazza della Repubblica, nei giardini Madre Teresa di Calcutta e nell’area dei giardini Alimonda.

Nel primo caso, il cittadino straniero è stato trovato in possesso di ben 116 dosi di stupefacente tra eroina e cocaina.

Nel corso dell’attività sono stati controllati anche tre esercizi commerciali, due dei quali sono stati sanzionati amministrativamente. Il primo, ubicato in corso Giulio Cesare, sanzionato per 12000 euro, il secondo in Piazza della Repubblica sanzionato per oltre 3160 euro.

Complessivamente sono state identificate una cinquantina di persone, 10 delle quali accompagnate presso l’Ufficio Immigrazione per la verifica della loro posizione sul Territorio Nazionale.