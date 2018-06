Torino, task force per contrastare le truffe agli anziani: 5 arresti

Per contrastare il sempre più dilagante fenomeno delle truffe agli anziani, la Questura di Torino ha varato il “progetto Medusa”, che ha dato subito risultati importanti. Gli ultimi due arresti in ordine di tempo riguardano padre e figlio: il pluripregiudicato Alessandro Vailatti (40), finito in carcere, e il 22enne Luciano Clei Vailetti, cui sono stati concessi i domiciliari.

FINTI TECNICI DEL GAS.

I due si sono finti tecnici del gas per portare a termine due furti e tentarne altri due. La dinamica è quella classica del genere: agganciavano le anziane vittime per strada in prossimità dei portoni fingendo di dover salire in casa per effettuare alcuni controlli sulle termo-valvole. Una volta dentro chiedevano che tutti i gioielli e l’oro fossero raccolti all’interno di un lenzuolo e posizionati sul letto al fine di non essere danneggiati durante i controlli. Successivamente, approfittando della distrazione della vittima, si impossessavano dei monili uscendo frettolosamente dall’appartamento.

Durante le perquisizioni gli agenti hanno trovato a bordo dell’auto di Alessandro Vailatti abiti e strumenti utili per il camuffamento come alcuni gilet simili a quelli utilizzati da operai di ditte incaricate della gestione o controlli della distribuzione impianti del gas nonché diversi telefoni, solitamente utilizzati per mantenere i contatti tra i due complici, con all’interno sim del gestore Laycamobile.

IL PROGETTO MEDUSA.

Dall’inizio del 2018 le truffe agli anziani denunciate alla polizia sono state 270: le zone più colpite risultano essere Mirafiori (70), Barriera Milano (37) e Madonna Campagna (37).

Per queste ragioni il questore Francesco Messina ha voluto creare un’apposita task force composta da personale altamente qualificato che ha lo specifico compito di effettuare un’attenta analisi del fenomeno e di esercitare una specifica azione investigativa per prevenire e reprimere furti e truffe ai danni di persone anziane.

Accanto all’azione investigativa il questore ha disposto mirati servizi di controllo ordinario e straordinario del territorio, che si aggiungono a quelli effettuati dalla polizia nelle aree a rischio per prevenire il degrado urbano e reprimere soprattutto lo spaccio di stupefacenti.

PIU’ CONTROLLI.

Nell’ultimo mese sono aumentati i controlli, specialmente nella zona Nord (Barriera Milano, Madonna Campagna) e Sud (Mirafiori, San Paolo). Sono state identificate 558 persone, con 310 veicoli controlli. Cinque le persone denunciate e altrettante quelle arrestate, tra cui un 22, B.R., per aver provato a raggirare un anziano con la truffa dello specchietto; poi J. G. (classe 1978) e D.N. (classe 1976) per aver cercato di effettuare innumerevoli prelievi con carte di debito e di credito sottratte a un anziano in un negozio. Inoltre sono stati passati al setaccio diversi campi rom.