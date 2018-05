Torino, tensione in via Parma. Anarchici incendiano cassonetti della spazzatura LE FOTO

Azione dimostrativa degli antagonisti dell'asilo occupato in via Alessandria contro i divieti di dimora emessi per gli scontri dello scorso 14 febbraio

Tensione ieri sera in via Parma, angolo con via Bologna, a Torino. Un gruppo di anarchici dell’asilo occupato di via Alessandria ha dato fuoco ad alcuni cassonetti della spazzatura come protesta verso i divieti di dimora notificati dalla polizia nei confronti di quattro antagonisti ritenuti responsabili dell’aggressione con mazze e bastoni, lo scorso 14 febbraio, ad un ragazzo marocchino.

Sul posto i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e gli agenti della Digos di Torino. Quattro anarchici sono accusati accusati di resistenza aggravata, porto di oggetti atti ad offendere, lesioni personali aggravate.

Queste le parole di Patrizia Alessi, consigliera della Circoscrizione 7. “La situazione è inaccettabile. Sindaco e prefetto devono intervenire con lo sgombero dell’asilo senza aspettare. Il Borgo non può più sopportare tutto ciò”.