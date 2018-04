Torino, tensione nella notte. Folle corsa su auto rubata: 38enne arrestato dopo inseguimento

Il fuggitivo è stato arresto in via Bellini. Vari attrezzi per il furto sono stati rinvenuti

Attimi di grande tensione nella notte di qualche giorno fa. Gli agenti della volante stavano transitando in via San Francesco di Paola, quando hanno notato una Fiat Uno sfrecciare ad alta velocità.

I poliziotti hanno intimato l’alt senza riscontro e così si sono messi all’inseguimento della vettura, che che proseguiva veloce la sua corsa imboccando anche contromano il controviale di corso Re Umberto direzione coso Matteotti, al fine di sottrarsi al controllo. L’uomo, in via Quintino Sella, sentitosi ormai braccato dalla volante, ha abbandonato l’auto per proseguire la fuga a piedi. Gli agenti hanno fermato l’italiano di 38 anni in via Bellini nonostante il tentativo di resistenza.

L’uomo è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente e l’auto su cui viaggiava era stata precedentemente rubata in corso Peschiera, inoltre, lo stesso si era messo alla guida nonostante gli fosse stata revocata la patente di guida.

Il trentottenne aveva acceso l’autovettura inserendo una lama nel blocco accensione del veicolo, inoltre, sono stati rinvenuti, all’interno dell’auto, una tronchese, un coltellino svizzero ed un sacchetto in plastica contenente circa 40 euro.

L’uomo, con a carico un Obbligo di presentazione alla ed un avviso orale, è stato arrestato per il reato di ricettazione e denunciato sia per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli che per il reato di resistenza. Naturalmente il soggetto è stato anche sanzionato amministrativamente per detenzione di droga.