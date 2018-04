Torino, tensione tra militanti di CasaPound. Il leader Rossino colpito da un pugno IL VIDEO

Attimi di tensione ieri sera tra militanti di CasaPound. Ieri sera è stata inscenata una protesta riguardante l’occupazione dell’ex Moi da parte degli immigrati africani a piazza Galimberti.

Per fortuna i migranti non sono usciti dalle loro case, scongiurando incidenti di ogni genere contro l’opposta fazione.

La situazione è degenerata quando, intorno alle 22, un componente del comizio ha cercato lo scontro con i giornalisti.

La situazione non è piaciuta al leader Matteo Rossino che è stato così colpito da un pugno. Subito si è formato un capannello di persone che ha tentato di fermare l’aggressore, datosi alla fuga.

Per fortuna poco dopo è stato acciuffato dagli uomini della Digos.

Queste le parole di Rossino dopo l’accaduto. “Quell’uomo non è nemmeno tesserato, è una persona con problemi e gli avevo già detto in precedenza di non cercare i giornalisti per parlare della sua situazione di disoccupato”.

La situazione è poi tornata alla normalità dopo qualche minuto. Ancora da capire se il leader di CasaPound denuncerà o meno il suo aggressore.

FOTO REPERTORIO