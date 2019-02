Torino, tensioni al banchetto Lega: antagonisti bloccati da forze dell’ordine

Tentato assalto del centro sociale Gabrio al gazebo dove era in corso la raccolta firme contro il processo a Salvini per il caso Diciotti

Momenti di tensione in mattinata a Torino al banchetto organizzato dalla Lega in corso Racconigi allo scopo di raccogliere firme contro il processo al vicepremier Matteo Salvini per il caso Diciotti.

Secondo quanto denunciato da alcuni esponenti leghisti, un gruppo formato da una trentina di antagonisti del centro sociale Gabrio ha tentato di irrompere la raccolta, ma è stato bloccato dagli agenti della Digos e del reparto mobile.

“La violenza dei centri sociali colpisce un banchetto della Lega mentre decine di cittadini erano in coda per firmare in difesa di Matteo Salvini“, si legge in una nota firmata dal capogruppo della Lega in consiglio comunale, Fabrizio Ricca.

“Un gruppo di antagonisti del Gabrio ha tentato di assaltare un banchetto in corso Racconigi e di aggredire chi si trovava in coda per firmare e i militanti leghisti. Questa – attacca Ricca – è la ‘democrazia’ della sinistra: tentare di zittire con le botte chi cerca di difendere gli italiani. Fortunatamente l’intervento delle forze dell’ordine ha evitato il peggio ma noi chiediamo al comune di prendere provvedimenti contro questi centri sociali che sono covo di estremisti che pianificano aggressioni fisiche a chi non la pensa come loro”.