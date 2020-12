Torino, tenta di forzare le auto in sosta in corso Brescia: arrestato

Un cittadino marocchino di 39 anni è stato arrestato nella notte di mercoledì dagli agenti della Squadra Volante in corso Emilia, a Torino, per aver tentato di forzare delle auto in sosta.

Agli agenti era giunta una segnalazione della presenza dell’uomo, che stava armeggiando tra i veicoli in corso Brescia. I poliziotti lo hanno poi trovato poco più avanti. Solo una delle auto parcheggiate era danneggiata: il nottolino dei veicolo, infatti, era stato forzato. L’uomo, inoltre, aveva con sé alcuni strumenti utili al furto.