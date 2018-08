Torino, tenta di ingoiare voucher contraffatto: automobilista nei guai

Trentatreenne marocchina dà in escandescenze all'autosoccorso Sagi di strada Settimo: denunciata

E' successo in zona Crocetta

Un’automobilista è finita nei guai dopo aver provato a ingoiare un voucher di sosta contraffatto. E’ successo a Torino, in zona Crocetta.

Due ausiliari Gtt hanno notato l’auto, una Mercedes classe B, parcheggiata in corso Galileo Ferraris: in bella vista c’era un tagliando per la sosta falso. Il veicolo è stato sequestrato e portato all’autosoccorso Sagi di strada Settimo.

Quando la donna, una 33enne marocchina, si è recata sul posto per ritirare l’auto, oltre a dare in escandescenze, ha tentato di ingoiare il voucher. Per calmarla è stato necessario l’intervento di tre pattuglie della polizia municipale.

La donna è stata indagata a piede libero per resistenza, contraffazione e tentata sottrazione del corpo del reato.