Torino, tenta di occupare una casa disabitata per una coppia di amici: arrestato

E’ successo in via Ghedini

Tenta di occupare un alloggio disabitato per trovare una sistemazione a una coppia di connazionali rimasti senza casa, ma viene scoperto dalla polizia e arrestato. E’ successo in via Ghedini, a Torino: in manette un romeno di 47 anni, irregolare sul territorio nazionale.

L’uomo è stato sorpreso mentre con un palanchino forzava la porta d’ingresso di un alloggio. Portato presso gli uffici della polizia scientifico, ha perso la testa aggredendo gli agenti con la speranza di sottrarsi alla procedura di identificazione.

Il 47enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e indagato per invasione di terreni ed edifici e danneggiamento aggravato. I due romeni che erano con lui, un uomo di 57 anni e una donna di 50, sono stati denunciati per invasione di terreni ed edifici.