Torino, tenta di ripulire appartamento ma il proprietario è in casa: arrestata ladra 19enne

È successo domenica pomeriggio in via Luini. In fuga le due complici

Erano convinti che in casa non ci fosse nessuno, visto che nessuno aveva risposto al citofono. Così hanno forzato la serratura della porta e sono entrate nell’appartamento certe di uscirne con un bel bottino. Invece, il proprietario era all’interno ed è riuscito a bloccare una delle tre ladre chiamando poi la polizia.

E’ successo domenica pomeriggio in via Luini, a Torino. Dietro le sbarre è finita una ragazza italiana di 19 anni, che aveva a suo carico numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. All’interno del reggiseno nascondeva un paio di guanti, utilizzati con molta probabilità per non lasciare tracce nell’alloggio. Le due complici sono scappate.