Torino, tenta di rubare profumi per 350 euro: ladra in manette

Il furto da Sephora in via Garibaldi non riesce: 50enne romena beccata dall'addetto alla vigilanza

Tenta di rubare profumi da donna per un valore totale di 350 euro, ma viene sorpresa e arrestata. In manette è finita una 50enne romena, entrata in azione nel negozio Sephora di via Garibaldi, a Torino.

La donna era munita di forbici per rimuovere le placche antitaccheggio da alcune confezioni di profumo: una volta stanata da un addetto alla vigilanza, è stata accompagnata in ufficio in attesa dell’arrivo degli agenti della squadra volante.

I poliziotti hanno recuperato tre confezioni di profumo da donna nella borsa della 50enne e le forbici utilizzate per tagliare i dispositivi anti-furto.