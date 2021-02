Torino. Tenta furto ai danni degli inquilini mentre traslocano: scoperto e arrestato

Ha colto le vittime di sorpresa, mentre queste stavano ancora per completare il trasloco nella loro nuova abitazione di corso Brescia, a Torino, entrando nella casa per tentare di rubare loro gioielli e oggetti di valore.

LA SCOPERTA

E’ accaduto nella giornata di ieri, verso mezzogiorno. Il nuovo inquilino, arrivato in compagnia della moglie, ha trovato la porta di casa aperta ed è entrato credendo che all’interno ci fosse il proprietario dell’alloggio. Nell’abitazione, invece, i due hanno trovato un “intruso”: un ladro, che stava frugando tra le loro cose e che era già riuscito a prelevare diversi gioielli di bigiotteria.

IL LADRO IRREGOLARE E PLURIPREGIUDICATO

Fatta la segnalazione, sul luogo sono sopraggiunti i proprietari, che abitano nello stesso palazzo. Il malvivente, un 33enne tunisino, è stato trattenuto in attesa dell’arrivo della Polizia: in quegli istanti ha minacciato i presenti nel tentativo di guadagnarsi la fuga. Gli agenti della Squadra Volante hanno poi arrestato l’uomo per tentato furto pluriaggravato. Il tunisino era irregolare sul Territorio Nazionale, con diversi alias e precedenti specifici, ed è stato trovato in possesso di due tenaglie in ferro (debitamente sequestrate).