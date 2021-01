Torino, tenta furto ai distributori automatici in via Galliari: arrestato [IL VIDEO]

Ha tentato un furto ai distributori automatici di via Galliari, a Torino, per la seconda volta in 10 giorni. Era stato sorpreso prima, è stato fermato anche questa volta: i poliziotti lo hanno arrestato definitivamente.

IN GIRO PER TORINO ALLA RICERCA DI UN’ARMA

Il giovane, 19enne egiziano, ha agito di notte per passare inosservato. Era stato però già avvistato in via Berthollet da un passante, che lo ha visto mentre danneggiava la segnaletica stradale. L’obiettivo del giovane era, però, quello di recuperare un oggetto contundente con il quale poter sfondare il distributore automatico.

IL TENTATO FURTO IN VIA GALLIARI

Giunto in via Galliari, angolo via Principe Tommaso, il 19enne ha iniziato a colpire gli erogatori (attivi h24) con un grosso arnese di metallo, un pezzo di una transenna. I poliziotti in zona hanno sentito forti rumori da impatto e subito dopo lo hanno intercettato mentre usciva dal locale. L’egiziano non era riuscito nel suo intento: era riuscito a danneggiare solo leggermente il vetro.

AVEVA TENTATO LO STESSO FURTO DIECI GIORNI PRIMA

Le indagini hanno rivelato che appena dieci giorni prima il 19enne aveva tentato di scassinare gli stessi distributori: anche in quell’occasione era stato sorpreso e fermato. Già denunciato diverse volte per reati simili, di cui due volte solo da inizio 2021, è stato arrestato per tentato furto aggravato. Il giovane, inoltre, ha tentato la fuga dagli uffici di Polizia, compiendo anche un salto di circa 4-5 metri dopo essere uscito in cortile a “prendere aria”: anche in questo caso il suo piano si è rivelato fallimentare.