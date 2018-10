Torino, tenta la truffa dello specchietto: arrestato 23enne

E’ successo in via Venaria

Tenta la truffa dello specchietto, ma finisce in manette. Un italiano di 23 anni ha provato a raggirare un anziano di 69 anni, accusandolo di avergli rotto lo specchietto dell’auto: gli ha poi chiesto 400 euro per farlo riparare.

E’ successo in via Venaria, a Torino: il giovane è stato arrestato dalla polizia, impegnata nei servizi di controllo del territorio disposti dal questore Francesco Messina per contrastare il sempre più diffuso fenomeno delle truffe agli anziani.

Il 23enne, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, aveva con sé tre pastelli di cera neri utilizzati per simulare gli incidenti.