Torino, tenta di rubare due paia di scarpe: arrestato

Si è recato in un centro commerciale non con l’intenzione di fare acquisti, ma di portar via degli oggetti senza pagarli. Un giovane di 22 anni, di nazionalità romena, è stato arrestato dagli agenti del commissariato di polizia Barriera Milano per aver tentato di trafugare due paia di scarpe da un esercizio di corso Romania.

L’accusa nei suoi confronti è di furto aggravato in concorso con un’altra persona, rimasta ignota. Il giovane, insieme al complice, aveva asportato i dispositivi antitaccheggio dalle scarpe in questione, occultandole in uno zaino.

Il suo movimento, tuttavia, non è sfuggito a un addetto alla sicurezza, che lo ha fermato dopo che aveva oltrepassato le casse. Il complice si è dato alla fuga, mentre il 22enne è stato bloccato e preso in consegna dagli agenti.