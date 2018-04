Torino, tentano furto in magazzino di via Massari a Pasquetta. Presa gang di rumeni

La centrale operativa di un istituto di vigilanza ha chiesto l’intervento della polizia quando dalle telecamere di sorveglianza è emersa la presenza di cinque soggetti all’interno di una ditta privata.

Il magazzino in via Massari risultava chiuso per la festività del lunedì di pasquetta. I cinque cittadini rumeni, tre uomini e due donne di età compresa tra i 50 e i 23 anni, avevano divelto una telecamera e la catena del cancello di ingresso della struttura per potervi accedere.

Il repentino intervento delle volanti ha permesso di fermare i cinque e trarli in arresto per tentato furto aggravato in concorso.