Agenti della Polizia Municipale e di Stato, insieme ai vigili del fuoco, sono in azione in via Aosta 119 a Torino per accertare un tentativo di occupazione abusiva di una casa.

E’ accaduto intorno alle 19: decisiva la segnalazione di un cittadino della zona, che ha notato la presenza di una scala di legno non di edilizia pubblica e che non risulta agibile. Seguiranno aggiornamenti.