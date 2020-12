Torino, tentò di sgozzare la fidanzata con una bottiglia rotta: condannato a 16 anni

Sedici anni per tentato omicidio. E’ la condanna che è stata inflitta con rito abbreviato a Torino al 37enne Mohamed Safi, che, nel 2019, sfregiò la compagna di 43 anni, torinese, con una bottiglia rotta. La donna voleva lasciarlo dopo aver scoperto che, nel 2007, aveva ucciso la sua fidanzata 21enne a Bergamo.

L’aggressione avvenne la notte del 18 ottobre 2019, in corso Giulio Cesare, mentre Safi usufruiva di un permesso per lavorare in un bistrot, con rientro al carcere Lorusso e Cutugno fissato per le 2. Il 37enne stava già scontando una condanna di 15 anni per femminicidio.