Torino, titolare assiste in diretta al furto nel suo ristorante e fa arrestare il ladro

Il malvivente si era introdotto in un locale di via Frejus nel cuore della notte

Tenta di rubare in un ristorante ma non sa che la titolare lo sta osservando attraverso un’app sullo smartphone e viene arrestato. E’ successo lunedì notte, in un locale di via Frejus, a Torino: in manette un 40enne italiano, con precedenti, per furto aggravato.

Il ladro si aggirava nel ristorante col volto coperto da una calza, ma non ha fatto in tempo a portare a termine il colpo per l’arrivo degli agenti del commissariato San Paolo.

In un sacchetto aveva messo un iPhone 4, due orecchini in argento e più di 200 euro in contanti: tutta la refurtiva è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria.

I poliziotti hanno anche sequestrato arnesi atti allo scasso: per il malvivente è scattata anche la denuncia.