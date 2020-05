Torino, topo d’auto arrestato grazie alla segnalazione sull’app YouPol

Ungherese di 42 anni beccato all’interno di un’auto parcheggiata in via Sospello

Topo d’auto arrestato a Torino grazie alla segnalazione sull’app YouPol. In manette è finito un ungherese di 42 anni, che, venerdì sera, è stato sorpreso dagli agenti della Squadra Volante, all’interno di un’auto parcheggiata in via Sospello.

Inutile il suo tentativo di passare inosservato: quando i poliziotti lo hanno invitato a uscire, ha provato a giustificarsi sostenendo che era in cerca di un rifugio per la notte. Ma le condizioni dell’abitacolo lo hanno immediatamente smentito, visto che era danneggiato in più punti.

Sottoposto a perquisizione, nelle tasche aveva diversi oggetti appartenenti alla proprietaria del veicolo. Sono quindi scattate le manette per tentato furto. Inoltre è stato denunciato per danneggiamento.