Torino, tormenta la ex da mesi: arrestato dopo l’ultima aggressione

Arrestato dopo l’ennesima aggressione alla ex compagna. Dietro le sbarre, a Torino, è finito un ventenne italiano, fermato sabato scorso dagli agenti della Squadra Volante. Il giovane aveva rotto con un pugno uno dei finestrini dell’auto con cui la donna era fuggita per scampare alla sua furia e, anche davanti ai poliziotti, si è mostrato violento e minaccioso. Dagli accertamenti è emerso che da mesi tormentava la sua ex, al punto che una volta le fratturò anche il setto nasale.

Sabato mattina il ventenne ha minacciato telefonicamente il suicidio, addossando alla ex la colpa del gesto. Così è riuscito a ottenere un appuntamento sotto casa della madre. A nulla sono valsi i tentativi dei familiari presenti di riportarlo alla calma: sono solo riusciti a trattenerlo giusto il tempo necessario per consentire alla vittima di mettersi in macchina e fuggire, mentre forniva la propria posizione al 112. Gli agenti della Squadra Volante, raggiunta la coppia, hanno arrestato il giovane per maltrattamenti in famiglia e danneggiamento aggravato. Inoltre lo hanno denunciato per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale.