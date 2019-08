Era stato scarcerato da qualche ora quando è tornato nella stessa zona, nel quartiere Madonna di Campagna di Torino, e ha nuovamente tentato di rubare a bordo di alcune auto parcheggiate per strada.

Anche questa volta, una pattuglia della polizia lo ha, però, colto in flagrante. Si tratta di un italiano di 41 anni, residente a Torino: l’uomo è stato sorpreso in entrambi i casi con degli oggetti trafugati dalle macchine appena forzate (due autoradio e dei vestiti), che stava cercando di portare via dopo averli caricati sulla sua bici.

Gli agenti della squadra volante hanno recuperato alcuni cacciaviti usati dal ladro per aprire le portiere.