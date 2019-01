Torino, torna in Italia dopo essere stato espulso: arrestato

Controlli nel quartiere Barriera Milano: in manette anche un pusher straniero, in casa aveva quasi 12mila euro in contanti

E’ di 49 persone identificate, di cui 30 straniere, e 2 arresti il bilancio del controllo straordinario disposto dal questore Francesco Messina nel quartiere Barriera Milano di Torino.

In manette è finito un senegalese di 32 anni con precedenti: era rientrato in Italia nonostante fosse stato espulso. Dietro le sbarre anche un gabonese di 31 anni, irregolare sul territorio nazionale, preso in via Leinì: aveva con sé due involucri contenenti crack.

Nel suo alloggio gli agenti hanno trovato quasi 12mila euro in contanti e un bilancino di precisione. Lo straniero è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente, resistenza a pubblico ufficiale ed evasione, in quanto era sottoposto al regime degli arresti domiciliari.