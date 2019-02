Torino, torna Just The Woman I am: la corsa rosa il 3 marzo in piazza San Carlo

Sono già oltre 11mila le persone che si sono iscritte a Just The Woman I am, l’evento di sport, cultura, benessere e socialità a sostegno della ricerca universitaria sul cancro organizzato dal Cus Torino in stretta collaborazione con l’Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino, che si terrà domenica 3 marzo in piazza San Carlo.

L’edizione 2019 si arricchisce di una giornata interamente dedicata alla salvaguardia del benessere dell’individuo; sabato 2 marzo, sempre in piazza San Carlo, verrà allestito un vero e proprio “Villaggio della Prevenzione”, con visite gratuite offerte dalle associazioni presenti in piazza a partire dalle ore 10 fino alle ore 18.

I temi della manifestazione sono: ricerca universitaria, prevenzione, tematiche di genere e benessere. Lo scopo dell’evento è quello di comunicare i valori formativi dello sport universitario come strumento di salvaguardia della salute dell’individuo e, grazie alla propria componente aggregativa, di sensibilizzazione dell’opinione pubblica diventando veicolo di cultura a sostegno dell’eliminazione della violenza di genere.

UN’EDIZIONE SEMPRE PIU’ GREEN

Giunta alla sua sesta edizione, la manifestazione sta crescendo notevolmente a livello nazionale e i numeri lo dimostrano. L’edizione 2018 ha visto oltre 12mila persone prendere parte alla corsa/camminata non competitiva; sono stati stimati 70mila passaggi durante tutta la giornata.

Per la sesta edizione Just The Woman I Am diventa sempre più “green” e decide di non riproporre i palloncini rosa. Gli organizzatori hanno scelto di sposare la linea totalmente #green eliminando definitivamente il palloncino per l’edizione 2019 a sostegno della lotta contro l’inquinamento del pianeta.

COME ISCRIVERSI

Per iscriversi alla corsa/camminata di 6 km tante le possibilità; on line sul sito www.torinodonna.it, presso le segreterie CUS Torino e i punti convenzionati, con quota di partecipazione a partire da 15 euro. Tutte le iscritte e gli iscritti riceveranno la maglietta dell’evento, il pettorale grazie al contributo di Acqua Valmora e la welcome bag, realizzata da BAM, Banca Alpi Marittime, Mutua Vicini Sempre. La corsa/camminata prenderà il via alle 16.30, l’importante non sarà il risultato, ma la partecipazione, per questo motivo non vi sarà un ordine di arrivo, ma una classifica stilata in ordine alfabetico.