Torino, torna ‘Life is Pink’ per combattere i tumori femminili

La terza edizione dell’ottobre in rosa vivrà di numerosi eventi con il coinvolgimento di personaggi dello spettacolo e dello sport

Iniziativa della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro

La Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro lancia, durante tutto il mese di ottobre,‘Life is Pink’, la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi a favore della lotta contro i tumori femminili. Giunta alla terza edizione, questa speciale iniziativa ha permesso finora di raccogliere circa 400mila euro, attraverso una serie di eventi e momenti dedicati. Anche quest’anno, il progetto “in rosa” vedrà il coinvolgimento di numerose aziende e partner, che scelgono di schierarsi in prima linea al fianco della Fondazione.

Grazie ai fondi raccolti nel 2018, è stato possibile acquistare un ecografo 4k/3D di ultimissima generazione per promuovere, all’Istituto di Candiolo, una campagna di prevenzione gratuita, e attivare un nuovo e importante progetto dall’acronimo “Futuro”, che unisce ancora di più l’attività di ricerca con quella assistenziale per fronteggiare il tumore sin dall’origine. Grazie alla costituzione di una biobanca, infatti, i nostri ricercatori e i nostri medici hanno la possibilità di affrontare insieme al paziente il tumore con le più avanzate tecniche diagnostiche in ogni suo stadio evolutivo.

Nel 2019, con Life is Pink la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro ha sostenuto una campagna di visite gratuite presso l’Istituto di Candiolo Irccs, per prevenire e combattere il tumore alla mammella. Il bilancio complessivo è stato di quasi 700 visite che hanno portato a 490 Mammografie, 50 agobiopsie, 50 esami istologici e 20 interventi chirurgici.

Come nelle precedenti edizioni, quest’anno vi sarà il coinvolgimento di numerosi personaggi del mondo sport e dello spettacolo, a partire dalla madrina della Fondazione, la showgirl Cristina Chiabotto, che attraverso la campagna social dedicata hanno deciso di sostenere la Fondazione con la promozione della speciale maglietta e della shopper con il cuore rosa.

Il “mese rosa” è iniziato giovedì 1 ottobre con l’accensione in rosa della Mole Antonelliana, alla quale ha partecipato il Direttore Scientifico dell’Istituto di Candiolo, Anna Sapino, insieme a quattro giovani ricercatrici. Tra le iniziative principali dedicate alla campagna 2020, c’è la Pro-Am della Speranza “The Green is Pink”, che nel 2019 si è confermata uno straordinario successo di sport e, soprattutto, di solidarietà, con oltre 130.000 mila euro raccolti.

Nella splendida cornice del Royal Park I Roveri, il 13 ottobre è in programma la ventunesima edizione, a cui partecipano 18 squadre, in rappresentanza di altrettante aziende che hanno aderito all’iniziativa benefica.