Torino, torna l’incubo piromane: 15 auto bruciate a San Donato, 2 in via Bruino

Quindici auto bruciate a San Donato, altre due in via Bruino: notte di follia e risveglio amaro per molti guidatori a Torino. La città torna a far i conti con l’incubo di un piromane che prende di mira le vetture in sosta.

Le automobili incendiate a San Donato erano parcheggiate ordinatamente lungo via San Domenico, a pochi passi da piazza Statuto: divorate dalle fiamme in pochi minuti, fortunatamente senza feriti o intossicati.

Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco, che non sono riusciti però a evitare che diverse vetture andassero distrutto. Da chiarire se il rogo si sia sviluppato da una sola auto oppure se la mano di un piromane abbia innescato le fiamme su ogni vettura.

I roghi si sarebbero sviluppati poco prima della mezzanotte, o almeno questo è l’orario in cui alcuni residenti si sono accorti dell’incendio allertando i vigili del fuoco. Sul caso indaga la polizia.