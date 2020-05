Torino torna nel grande basket: la Lega propone alla Fip l’ammissione in serie A

La serie A è dietro l’angolo, appena un anno dopo il doloroso epilogo della stagione 2018-19, culminata in modo fallimentare per l’Auxilium. L’Assemblea della Lega Basket Serie A ha infatti “individuato nel Basket Torino Reale Mutua la società che ha totalizzato il punteggio più alto nel ranking delle aspiranti società da lei stessa predisposto” e ha dunque proposto alla Fip di integrare l’organico del massimo campionato proprio con la formazione torinese.

Le società della LBA hanno approvato le disposizioni per l’ammissione al campionato 2020-21, che sarà a 18 squadre con girone unico di andata e ritorno più playoff. Il torneo, Covid-19 permettendo, inizierà il 27 settembre mente un mese prima, il 29 agosto, comincerà la Supercoppa in edizione allargata, con sei gironcini da tre squadre ciascuno: le prime di ogni raggruppamento e le due migliori seconde accederanno ai quarti, con Final Four in programma il 19-20 settembre in sede da definire.

“Da oggi quindi il Basket Torino Reale Mutua potrà iniziare il percorso dettagliatamente definito nel Regolamento Esecutivo della LBA per ottenere l’ammissione alla stessa nei tempi previsti”, si legge nel comunicato ufficiale della Lega. Per festeggiare concretamente il ritorno in A, insomma, c’è da adempiere ad alcuni passaggi formali e – soprattutto – c’è da definire l’assetto societario, con la cessione delle quote dal patron Sardara a una delle cordate interessate.