Torino, da ‘Tossic park’ a foresta urbana: così rinasce parco Stura [VIDEO]

Rinasce Parco Stura. Ribattezzato ‘Tossic park’, diventa una foresta urbana, un nuovo spazio a disposizione dei cittadini torinesi. L’inaugurazione questa mattina, alla presenza della sindaca Chiara Appendino e del ministro dell’Ambiente Sergio Costa.

“Quella intrapresa oggi è una sfida – ha scritto su Facebook Appendino -. Una sfida che possiamo vincere: trasformare una ex-area di spaccio in una foresta urbana, che crescerà per rendere l’area più pulita per le prossime generazioni. Ora quello spazio è aperto e restituito ai cittadini, l’amministrazione e le istituzioni continueranno a essere presenti”. Sono state piantati 700 alberi e 300 arbusti di 32 specie tipiche del Piemonte.