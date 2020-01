Torino, tossicodipendente aggredisce e rapina 62enne: arrestato

Caos a Torino nel pomeriggio di ieri: una 62enne è stata vittima di una tentata rapina da parte di un 36enne italiano, tossicodipendente, che si era poi dato alla fuga.

PORTATO AL PRONTO SOCCORSO PER OVERDOSE

La donna, che era seduta sul cordolo del marciapiedi attorniata da un paio di persone, ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che si sono avvicinati a chiedere informazioni. Una volta scoperto l’accaduto, i vigili hanno dato l’allarme e sono partiti alla ricerca del malvivente, bloccato poi in lungo Dora Savona. L’uomo, G.M., pluripregiudicato, è stato portato al Comando di via Bologna 74 e poi, per le sue condizioni di salute pessime a causa di un’overdose, al pronto soccorso dell’Ospedale San Giovanni Bosco. Dopo le dovute verifiche, è stato tradotto alla Casa Circondariale Lorusso e Cutugno.