Torino, tra fattorini e antagonisti: in migliaia in piazza Vittorio per il corteo del Primo Maggio

Per la prima volta presenti anche i rider di Foodora, JustEat e Deliveroo. Blitz delle femministe di "Non una di meno"

Oltre un migliaio di persone questa mattina è sceso in piazza Vittorio a Torino per la manifestazione del primo maggio. Presenti la sindaca di Torino Chiara Appendino, il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino, il presidente del consiglio regionale Nino Boeti e i sindaci di alcuni comuni del circondario, seguiti da sindacati e associazioni.

SFILANO ANCHE I FATTORINI

Per la prima volta si sono visti anche diversi fattorini delle piattaforme digitali Deliveroo, Foodora e JustEat, che effettuano in bicicletta le consegne a domicilio di pizze e sushi. Infine presenti anche gli antagonisti, provvisti anche di un camioncino con su scritto uno striscione “Si sta meglio senza governo”.

BLITZ FEMMINISTE

C’è stato anche un breve intervento da parte delle femministe di “Non una dimeno”. Una ventina di attiviste ha preso la testa del corteo intonando il seguente sloga. “Siamo il grido altissimo e feroce di tutte quelle donne che più non hanno voce”.

LE PAROLE DI CHIAMPARINO

Il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino è poi intervenuto sulla situazione Embraco, che tanto ha fatto discutere nei mesi scorsi. “Mi auguro che le promesse vengano mantenute. Se la questione dovesse risolversi, sarebbe un piccolo segno di speranza per risolvere altre situazioni di crisi che purtroppo ci sono” ha detto il governatore.

“SU FOODORA MI AUGURO RIPENSAMENTO”

E a proposito della “questione Foodora“, dopo il ricorso presentato da alcuni rider, respinto dal tribunale civile di Torino: “Stiamo valutando, qualora ci sarà ricorso in appello, di costituirci parte in causa come Regione per dare un segnale. Sono convinto che su questi temi ci deve essere un ripensamento” ha poi aggiunto il presidente. “Mi auguro che la presenza dei rider in piazza – ha proseguito Chiamparino – sia l’inizio di un avvicinamento al movimento sindacale, che deve essere sempre più attento ai cambiamenti del mondo del lavoro”.