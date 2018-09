Torino, traffico paralizzato in centro: colpa di un chihuahua

La polizia lo ha acciuffato in corso Vittorio Emuanuele riconsegnandolo alla padrona

Correva da una parte all’altra della strada e, nonostante fosse piccolo e minuto, ha paralizzato il traffico nel centro di Torino, bloccando completamente la circolazione tra corso Stati Uniti e corso Duca degli Abruzzi.

Di chi si tratta? Di un chihuahua, un esemplare della razza di piccoli cani originaria del Messico, che ha costretto una pattuglia della polizia in servizio nella zona a un rocambolesco inseguimento per acciuffarlo in corso Vittorio Emanuele.

Dopo averlo tranquillizzato, dandogli da bere e da mangiare, gli agenti del commissariato San Secondo hanno anche riconsegnato il cagnolino alla sua proprietaria, che ne aveva denunciato la scomparsa la sera prima su Facebook. Il cagnolino era scappato da alcune ore.