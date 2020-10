Torino, tram deraglia e sbatte contro la banchina della fermata: nessun ferito

Sul posto vigili del fuoco e squadre di soccorso del 118. Traffico in tilt, polizia municipale al lavoro per la viabilità

E' successo questa mattina in corso Regina Margherita all'altezza del "Rondò della Forca"

Momenti di paura, questa mattina in corso Regina Margherita a Torino. All’altezza con il “Rondò della Forca“, un tram della linea 3 è improvvisamente deragliato, finendo sulla banchina della fermata.

FORZE DELL’ORDINE E 118 SUL POSTO

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e, precauzionalmente, le squadre di soccorritori del 118, anche se tra i passeggeri non sembra ci siano feriti. Il traffico, inevitabilmente, è andato in tilt e la polizia municipale è dovuta intervenire per riportare ordine nella viabilità.