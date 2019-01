Torino, trascina la fidanzata per i capelli e la riempie di calci: 29enne in manette

Si sono conosciuti sui social network circa due anni fa, il classico colpo di fulmine. Poco dopo sono andati a vivere insieme nel quartiere Barriera Milano di Torino. Ed è iniziato l’inferno.

Lei ha scoperto che il compagno era schiavo della droga, tanto da renderlo violento a ogni richiesta da parte della partner di farla finita con le sostanze stupefacenti. Il 30 dicembre, la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

L’ennesima lite per futili motivi. E l’ennesima aggressione. Lui, italiano di 29 anni, si è scagliato contro la ragazza, l’ha presa a calci nella schiena, l’ha trascinata per i capelli e l’ha spinta contro la ringhiera del balcone del loro appartamento. La vittima ha trovato il coraggio di chiamare la polizia: il 29enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.