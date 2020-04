Torino, trasforma il cortile di casa in una macelleria abusiva: denunciato

Il fatto in uno stabile di via Genova: l'uomo, 49enne albanese, è stato segnalato dai vicini mentre stava macellando una pecora

Aveva trasformato il suo cortile in una macelleria, completamente illegale. Un uomo albanese di 49 anni è stato denunciato in stato di libertà per macellazione abusiva nel suo stabile di via Genova a Torino.

E’ accaduto lo scorso sabato pomeriggio. Gli agenti sono intervenuti in seguito a delle segnalazioni di vicini, che hanno visto l’uomo macellare una pecora in cortile. Giunti sul posto, i poliziotti hanno ritrovato macchie di sangue sugli abiti del 49enne e diverse pozzanghere rossastre a terra. La carcassa dell’animale è stata poi ritrovata dopo nascosta sul balcone e l’uomo ha riferito poi di aver acquistato l’ovino per 60 euro, senza specificare il venditore. Le altre parti sono state recuperate da un bidone dell’immondizia. Sul posto anche l’ASL.